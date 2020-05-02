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HEAVY RAINFALL POSSIBLE

Wed, 02/05/2020 - 3:38pm Vic MacDonald

Weather Alert

...EXCESSIVE RAINFALL ACROSS THE CAROLINAS AND NORTHEAST
GEORGIA...

.AN INCREASINGLY MOIST SOUTHERLY FLOW OF AIR AHEAD OF AN
APPROACHING COLD FRONT WILL PROMOTE PROGRESSIVELY WIDESPREAD
SHOWER ACTIVITY THROUGH THURSDAY. RAINFALL IS LIKELY TO FALL
HEAVY AT TIMES BEGINNING TONIGHT LEADING TO THE POTENTIAL FOR
FLOODING AND LANDSLIDES IN THE MOUNTAINS.

...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM THURSDAY MORNING
THROUGH THURSDAY EVENING...

THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR

* PORTIONS OF NORTHEAST GEORGIA, NORTH CAROLINA, AND UPSTATE
SOUTH CAROLINA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN NORTHEAST
GEORGIA, ELBERT, FRANKLIN, HART, AND STEPHENS. IN NORTH
CAROLINA, ALEXANDER, CABARRUS, CATAWBA, CLEVELAND, DAVIE,
EASTERN MCDOWELL, EASTERN POLK, GASTON, GREATER BURKE, GREATER
CALDWELL, GREATER RUTHERFORD, IREDELL, LINCOLN, MECKLENBURG,
ROWAN, AND UNION NC. IN UPSTATE SOUTH CAROLINA, ABBEVILLE,
ANDERSON, CHEROKEE, CHESTER, GREATER GREENVILLE, GREATER
OCONEE, GREATER PICKENS, GREENVILLE MOUNTAINS, GREENWOOD,
LAURENS, OCONEE MOUNTAINS, PICKENS MOUNTAINS, SPARTANBURG,
UNION SC, AND YORK.

* FROM THURSDAY MORNING THROUGH THURSDAY EVENING

* THE THREAT FOR HEAVY AND/OR EXCESSIVE RAINFALL WILL BE ON THE
INCREASE THURSDAY MORNING.

* RAPID RISES ON STREAMS AND CREEKS ARE LIKELY TO OCCUR ALONG WITH
THE THREAT OF FLOODED ROADS. FLOODING IS ALSO LIKELY TO OCCUR ON
LARGER RIVERS WHICH WOULD LINGER THROUGH FRIDAY. STORM TOTAL
RAINFALL THROUGH THURSDAY EVENING MAY BE AS MUCH AS 2 OR 3
INCHES ACROSS THE AREA WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS POSSIBLE
ACROSS THE ESCARPMENT OF SOUTH CAROLINA.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.

YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
 

 

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